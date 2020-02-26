Cемен Малышев: первое время меня путали со старшеклассником

Семен Малышев возглавил школу в 31 год. Он самый молодой руководитель образовательного учреждения во Владимирской области. Сам рассказывает, что первое время его вполне могли перепутать с учеником девятого класса: худой, молодой. Зато теперь директора знают даже малыши, в коридорах здороваются. А вот в очереди за обедом никто не пропускает. И это не потому, что не уважают. Просто в школе так принято: руководитель с подносом стоит за супом и макаронами, как все. Никаких привилегий. Ест из общего котла. И говорит, что кормят в школе очень вкусно.

А ведь сам Семен никогда не мечтал работать в системе образования, хотел стать олимпийским чемпионом по лыжам. Спортом занимается и сейчас. Каждый день. Прогулки на свежем воздухе помогают разгрузить голову. В проекте «Наши люди» директор школы № 42 города Владимира Семен Малышев.

Подготовили Полина Тарбеева и Петр Соколов

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