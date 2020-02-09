Бывших медсестёр не бывает. Как вернуться в профессию?

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Программа возвращения
Программа «Возвращение в профессию: медицинский работник» заработал во Владимирской области. У медработников, когда-то оставивших профессию, появилась бесплатная возможность вернуться, пройдя переподготовку или повысив квалификацию. «Такие профессии, как санитары и младшая медицинская сестра по уходу за больными не требуют медицинского образования. А их труд очень востребован для лежащих больных» — пояснила Ирина Арсенова, зав. отделом обеспечения государственных услуг ДТЗН. Программа заработала в 2019 году, предложением уже воспользовались 92 человека, как с медицинским образованием, так и без него. Больше всего желающих переобучиться — 18 человек — из Гусь-Хрустального района.
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Куда обратиться
Для того чтобы пройти обучение и восстановить, например, сертификат медсестры, необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства. Предоставить трудовую книжку, либо сведения о декретном отпуске, а также дипломы об образовании. Вернут в профессию даже тех, кто выбыл из неё на долгое время, к примеру, от 10 лет и выше. Людей переобучат по новым стандартам. В прошлом году обучились 17 потоков специалистов от 17 центров занятости по всей области. Среди них были безработные граждане, пенсионеры и находившиеся в отпуске по уходу за ребенком.
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Принцип обучения
Обучение, а именно переподготовка, длится около 3 месяцев. Но если медику нужно просто повысить квалификацию, хватит и месяца. Занятия проходят на базе медицинских колледжей. В области их 4: во Владимире, Муроме, Коврове и Александрове. Для жителей из других районов, вынужденных ездить на обучение за десятки километров, возмещаются затраты на билеты в общественном транспорте. Безработные граждане в период обучения взамен пособия получают стипендию в размере от 1,5 тысячи рублей.
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Варианты трудоустройства
Для успешного трудоустройства медик может сам заранее договориться с работодателем, чтобы его гарантировано приняли на работу после обучения. Таким образом поступили 99% новоиспечённых слушателей. Сейчас 53 человека из 92-х обучившихся уже работают в бюджетных медучреждениях региона. Их с радостью приняли в поликлиники, больницы, санатории, дома престарелых. Оставшиеся планируют трудоустроиться до конца февраля. Статистика ведется по каждому человеку.
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Планы на 2020 год
В 2020 программа «Возвращение в профессию: медицинский работник» продолжается. Она будет работать всё время, пока областные медучреждения испытывают потребность в среднем и младшем персонале. В плане обучить не менее 50 сотрудников. Департамент по труду и департамент здравоохранения работают над его реализацией совместно. Если переобучаться самому, а не от центра занятости, это обойдётся в сумму около 30 тысяч рублей. Так что лучше сэкономить, пока государство даёт такую возможность.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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