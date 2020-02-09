Бывших медсестёр не бывает. Как вернуться в профессию?

Для того чтобы пройти обучение и восстановить, например, сертификат медсестры, необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства. Предоставить трудовую книжку, либо сведения о декретном отпуске, а также дипломы об образовании. Вернут в профессию даже тех, кто выбыл из неё на долгое время, к примеру, от 10 лет и выше. Людей переобучат по новым стандартам. В прошлом году обучились 17 потоков специалистов от 17 центров занятости по всей области. Среди них были безработные граждане, пенсионеры и находившиеся в отпуске по уходу за ребенком.