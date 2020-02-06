Более двух тысяч человек уже заявились на «Лыжню России»

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» вновь состоится во Владимирской области. На большой спортивный праздник во Владимире, который по традиции состоится в парке «Дружба», уже заявились две тысячи человек. Однако это не предел. Организаторы ожидают не менее 10 тысяч участников. Чтобы номеров хватило всем, городское управление по физкультуре, спорту и молодежной политике изготовит дополнительно 6 тысяч нагрудных номеров.

Основными дистанциями «Лыжни России — 2020» станут забеги на 5 и 10 км. На них приглашаются мужчины и женщины 2001 года рождения и старше. Юношам и девушкам 2002 года рождения и моложе предстоит соревноваться на дистанции 5 км.

Мальчики и девочки 2010 года рождения и младше побегут на дистанцию 1 км. Традиционно во Владимире такая же дистанция установлена и для массового забега для всех желающих, независимо от возраста и спортивной подготовки. Второй год подряд организаторы предусмотрели старт «Безграничные возможности» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Им также предстоит преодолеть километровую дистанцию.

Спортивное мероприятие состоится 8 февраля.

Предварительно зарегистрироваться для участия в «Лыжне России» можно до 7 февраля включительно с 09.30 до 17.00 часов в СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва (ул. Верхняя Дуброва, 2-а, тел. 54-32-96). В день стартов, 8 февраля, регистрация будет производиться на большой поляне парка «Дружба» с 10.00 до 11.30.

Организаторы уточняют, лыжникам моложе 18 лет необходимо получить медицинскую справку о возможности участвовать в гонке. Тем, кто старше, можно взять ответственность на себя. Также комиссии необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

Официальное открытие соревнований состоится в 11.40. Для победителей и призеров гонок предусмотрены дипломы, медали, кубки и призы. Участникам забегов организуют палатку для обогрева, а для зрителей и болельщиков — концертную программу и угощение кашей из полевой кухни и горячий чай с сушками.

На лыжи 8 февраля поставят и жителей Вязников, Гусь-Хрустального, Доброграда и Мурома, а также Вязниковского и Кольчугинского районов. Ранее «Призыв» сообщал, что в парке «Дружба» заработала «лыжня Прокуророва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»