Богородице-Рождественский мужской монастырь нуждается в реставрации

Во Владимирской области копятся проблемы с реставрацией храмов — памятников архитектуры. Проекты работ, которые требует Госинспекция по охране объектов культурного наследия, Министерство культуры не финансирует. У Владимиро-Суздальской митрополии на это тоже денег нет, говорит духовенство. Тем временем в срочной консервации нуждается Богородице-Рождественский мужской монастырь. В 1263 году здесь был погребен великий князь Александр Невский. Его мощи хранились в обители больше четырех столетий, после чего указом Петра Первого были перевезены в Санкт-Петербург. В преддверии празднования Дня памяти великого князя в митрополии хотели провести хотя бы косметический ремонт. В нем нуждается и здание архиерейского дома, и стены монастыря.

— Сейчас мы готовимся к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, который с нашим регионом очень связан. И хотелось бы те памятники, которые связаны с его именем, в том числе и этот монастырь, привести в порядок. Работы начались. Но ждем поддержки от областной администрации и правительства, — рассказал владыка Тихон. — Мы предлагали сделать хотя бы противоаварийные работы, хотя бы там, где осыпалась штукатурка. Но руководство охраны памятников перестраховывается, они боятся этого 73-го Федерального закона, потому что он очень репрессивный. Если кто-то где-то неправильно восстановил, до 2 лет тюрьмы грозит или 3 миллиона рублей штрафа. Чтобы побелить стену, нужно 9 миллионов только на проект. И даже если мы эти деньги найдем, на реставрацию уже не хватит. Поэтому мы ждем смягчения этого 73-го закона. Сначала обещали осенью. Потом в Министерстве культуры все правки перенесли на весну.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отправил запрос новому начальнику региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаилу Иванову, который пришел на смену Евгению Гранкину. Митрополия готова была провести консервацию памятника за свой счет. Но к общему знаменателю с ведомством так и не удалось прийти.

Привести в порядок здание монастыря хотят к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Удивительно, но ещё в советское время за сохранившимися храмами лучше следили, говорят священнослужители. Если памятник брался под охрану, для него сразу же создавался проект. И у всех региональных памятников они есть.

— Нам отвечают, что 30 лет прошло, надо проводить коррективы в этом проекте. Но коррективы же не столько стоят! Они хотят просто зарабатывать деньги. Всё ведь на коммерцию направлено. Но было бы с кого брать, — замечает митрополит. – Конечно, они стоят на букве закона. Но по нему сейчас ничего сделать нельзя.

Другой спорный объект — колокольня Успенского собора, которая была построена в 1810 году. От сооружения все ведомства открестились, хозяина найти не могут. Опять же проводить здесь ремонт священникам не дают.

Митрополит Тихон:

До смешного доходит. Колокольня, никто не знает, кому она принадлежит до сих пор. В 1944-м её передали церкви. Потом был музей, гораздо позже. И вот мы не можем сделать даже там ремонт. Потому что не знаем собственника. Кому же эта колокольня принадлежит? Георгиевский придел принадлежит епархии.

А вот колокольня до сих пор бесхозная, она в плохом состоянии. На этот объект не выделяются никакие средства. На собор выделяется, как на белокаменное зодчество.

На встрече с журналистами в епархии ответили, что им удалось решить вопросы только по суздальским храмам. Они не касаются реставрации, лишь подсветки. Скоро в ночное время будут освещены все церкви, которые находятся в центральной части древнего города.

Ранее «Призыв» сообщал, что инспекторы потребовали убрать позолоту с вязниковского храма.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»