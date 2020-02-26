Бешенство грозит целому селу в Суздальском районе

В селе Выпово Суздальского района бешеная собака покусала своего хозяина. Жители населенного пункта в панике. Труп животного несколько дней валяется в огороде. Вчера ветеринары отчитались Роспотребнадзору, что привили всех домашних кошек и собак в сельской округе. А вот сам пострадавший, ведущий асоциальный образ жизни, не собирается лечиться от бешенства. Хотя, со слов мужчины, собака его цапнула два раза – за руку и за лицо.

Первые признаки бешенства, свисающая до земли слюна, у пса начались ещё 20 февраля. На это его хозяин пожаловался соседке Надежде Ивановне. Женщина решила на следующий день проведать пса. Собака была в плачевном состоянии, говорит она, с мутным взглядом, заторможена, на кличку не отзывалась и даже не лаяла. В итоге животное умерло в воскресенье, 23 февраля. Во вторник её голову взяли на экспертизу.

Сегодня в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области «Призыву» сообщили, что лабораторные исследования выявили, что собака была бешеной. Тем временем её обезглавленный труп до сих пор лежит рядом с будкой.

— Трое суток она лежит, а ведь надзорными органами было предписано её сжечь в бочке и тут же закопать. Конечно, ветеринары всё обсыпали хлоркой, но мне от этого не легче. У нас ландшафт такой, что собака лежала на возвышенности, вблизи нашего колодца. Сверху всё потечет, начнет снег таять. А мы эту воду пьем. Я звонила в администрацию поселения, там мне сначала сказали, что это не их полномочия, потом, что людей нет этим заниматься, — говорит Надежда, жительница села Выпово.

Труп умершей от бешенства собаки три дня не могут утилизировать.

Сегодня в районе двух часов дня администрация Павловского сельского поселения заверила «Призыв», что уже выезжают на место.

— Сейчас администрация будет утилизировать данную собаку путем сжигания. По нашим сведениям, она не причинила вреда мужчине. Не прокусила насквозь его куртку. Но врачи от местного ФАПа всё равно будут делать ему положенные прививки, — сообщили чиновники.

Вопрос с хозяином собаки остается. До вакцинации от бешенства и после неё пить ни в коем случае нельзя. А с этим у мужчины проблемы. Да и обязать его пройти процедуру нельзя.

— У нас остается контактный мужчина, который не совсем трезвый, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – Наши эпидемиологи должны были со «скорой» и полицией выехать сегодня по адресу, забрать его в 6-ю инфекционную больницу города Владимира. Но ситуация осложнена ещё тем, что, если он в сильном алкогольном опьянении, ему нельзя сделать антирабическую сыворотку, это смертельно опасно. Его надо промывать, а на это потребуется время. Но мужчину спасать надо. Но ведь он может отказаться, а это грозит неминуемой мучительной смертью. Это не грипп, бешенство само не пройдет.

В Роспотребнадзоре сказали, что в доме мужчины проживает ещё и бабушка, поэтому прививать её тоже придётся. Заражение бешенством идёт через слюну и кровь. Инкубационный период – 10 дней. На момент выхода материала, по словам местных жителей, труп бешеной собаки, присыпанный хлоркой, так и остался лежать в огороде. Никто его не утилизировал. Мы будем следить за развитием этой ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что очаг бешенства был зафиксирован в Ковровском районе.

Татьяна Данилова

Фото: medic-dok.ru