Берём автобус штурмом и едем в Судогду!

Качество междугородных перевозок во Владимирской области ухудшилось. Уход с транспортного рынка крупного в прошлом перевозчика заставил жителей целого ряда населённых пунктов испытывать неудобства. Нынешняя ситуация напомнила автору «Бредешка» Николаю Лившицу начало 1990-х годов, когда разбитые автобусы ходили через пень колоду и брать их приходилось штурмом.

Расшифровка программы:

Бигановские автобусы уходят с междугородных рейсов. Остались последние направления, но скоро, говорят, и они будут свёрнуты. На смену им приходит непонятно что. В Судогду начали гонять «ГАЗельки». Говорят, это временно, но в любом случае это, конечно, шаг назад в качестве пассажирских перевозок. Сейчас любят, знаете, ностальгировать по прошлым временам. Так вот, я не испытываю грусти по тем автобусам, которые бегали 20-30 лет назад.

Я вам скажу, как они бегали, поскольку из Собинки во Владимир на учёбу и работу мне приходилось ежедневно ездить в течение нескольких лет, и это было и мучение, и приключение, и всё на свете. Когда зимой «сарай» — так называли «ЛиАЗы» — не мог забраться в юрьевецкую горку, то мы, пассажиры, выходили и толкали его. А потом чуть ли не на ходу запрыгивали обратно, потому что если бы автобус остановился, он мог бы не завестись. Вот по Юрьевцу рысцой и бежали.

Или, знаете, возвращаешься поздно вечером из Владимира — народу уже поменьше, это утром давка, но без нагрузки пол в салоне, сзади, начинал хлопать по кузову. Он же ржавый, отваливается, его сваркой прихватят, неделю держится, а потом опять — бух-бух-бух. Сейчас детям расскажи, не поверят. А сколько раз ломались! А сколько раз рейсы отменяли! И автобусы-то брали штурмом, как Зимний.

Казалось бы, это уже давно всё в прошлом, мифы Древней Греции, ан нет, здравствуйте, XXI век, вот вам «ГАЗельки» на 18 мест. Я не против «ГАЗелек», они удобные, экономичные (особенно на газу), но это же для внутрирайонных сообщений, внутригородских, где народу мало. Ну, может, школьников возить. Но никак не транспорт, связывающий областной и районный центры, где трафик о-го-го. Люди в Загородном уже сесть не могут, мест нет.

Чего же всё так убого-то? После стольких лет победных реляций. Я понимаю, передел рынка. Денюжек хотца, бывает. Собственно, с этого начался развал компании Биганова: позавидовали мужику, хотя он сам свой бизнес с «нуля» начинал. Ну, вы его подвинули, так стройте свой бизнес не хуже. Как там у Жванецкого: не воруйте с убытков, воруйте с прибылей. А у нас всё норовят на убогости подняться. Я бы предложил по принципу «дёшево и сердито» открыть тогда гужевое сообщение. На бензин тратиться не надо. Но жаль лошадок.

Пойдут опять перегибы, в телегу начнут пихать больше, чем положено, на сене экономить.

Руководство владимирского автовокзала, причастное к нынешней транспортной реформе, тоже в качестве стратегии выбрало экономию. Погнало с вокзала всякие там кофейни-закусочные, сократило собственные автобусы, хотело даже секвестировать остановки во Владимире на пути междугородных автобусов, чтобы пассажиры только на вокзале билетами отоваривались. Не получилось, слава богу.

Но тут ведь вопрос какой. Понимаю, что из долгов надо вылезать, но почему пассажиры-то крайние? Ведь вокзал — это не просто павильоны с кассами и скамейками. Есть нормативные требования, их Минтранс вводил. Кроме залов ожидания и касс, должны быть места отдыха, санитарные узлы, медпункты, комнаты для мамочек с маленькими детьми, буфеты, банкоматы, другие сервисы. Где это всё? А вместо этого начальник вокзала рапортует: разогнал общепит, думаем, на чём ещё сэкономить. Да разгони их всех – автобусы, пассажиров – сдай здание в аренду, глядишь, прибыль пойдёт. Чего стесняться-то?

Зачем нам вообще автобусы, если скоро телепортаторы обещали внедрить? Автобусы – это вчерашний день. В 2025 году уже будет целый век, как во Владимире открылось междугородное автобусное сообщение. Одну машину пустили в Суздаль, другую — в Собинку. Правда, та, что ездила в Собинку, из-за бездорожья быстро сломалась. Но у меня есть ощущение, что именно на ней-то я и ездил. А нынешние организаторы перевозок делают всё, чтобы я с этим ощущением не расставался.

Фото «Призыва» и оdessitua.com