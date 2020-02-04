Бармены в свой праздник посоревнуются в мастерстве

Самые креативные бармены из Владимира, Иваново и Москвы посоревнуются в мастерстве в свой профессиональный праздник – 6 февраля. В этот день в областном центре состоится конкурс «Бартендер-2020» (18+). Выбирать лучших из лучших будут по двум номинациям: «BARPROOF» и «Командные соревнования». Первая номинация индивидуальная. Участники должны приготовить и оригинально презентовать коктейли.

Вторая номинация подразумевает командные соревнования. Участие в них примут 15 команд. Соревнования пройдут в два этапа. Сначала командам предложат приготовить классические коктейли, а затем выполнить еще несколько заданий на время. На заключительном этапе команды сделают коктейли из ингредиентов, находящихся в «черном ящике».

Оценивать результат будут пришедшие на конкурс гости.

Призовой фонд – 50 тысяч рублей. Конкурс «Бартендер-2020» пройдет в рестобаре «ПЯТНИЦА». Начало — в 18.00.

В России День бармена начали праздновать лишь в 2009 году, во Владимире его отмечают четвертый год. Ранее «Призыв» публиковал рецепты необычных коктейлей, которые может приготовить каждый.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены организаторами конкурса