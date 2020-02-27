Банки начали брать комиссию при оплате квитанций «Энергосбыт Волга»

Платежи за электричество от компании «Энергосбыт Волга», которая обслуживает свыше 400 тысяч жителей Владимирской области, теперь придется вносить с комиссией. Через кассы филиалов «Сбербанк» нужно доплатить 2% от суммы квитанции. Пока оставили бесплатный расчет через «Сбербанк онлайн» и терминалы самообслуживания. В других банках тоже возьмут комиссию. Компания ведет переговоры с Почтой России. Платежи пока принимают без комиссии.

Первой стала экономить на комиссии банкам компания «Энергосбыт Плюс». С Нового года поставщик огорошил потребителей. Причем сразу по всем направлениям. Процент от суммы платят и на почте, и в банках.

Все ресурсоснабжающие организации советуют заводить личный кабинет и платить с удобством и без процентов.

Личный кабинет удобен тем, что там можно оплатить счета в любое удобное время, без очередей и передать показания приборов учета. Компания «Энергосбыт Волга» имеет 24 офиса в деревнях и городах районов. Также без комиссии возможна оплата комуслуг в пунктах, расположенных в супермаркетах «Надежда».

Как «Призыв» сообщал ранее, жители Владимира атакуют офисы ресурсоснабжающих организаций и ЕРИЦ, потому что в квитанциях много ошибок с числом зарегистрированных, показаниями приборов учета и итоговыми суммами платежей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»