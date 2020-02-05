«Автоприбор» вложил в новое производство полтора миллиарда рублей

Планируется запуск еще одной площадки

Научно-производственный комплекс «Автоприбор», созданный на базе одноименного завода, начал модернизировать производство. Только за прошлый год в новое оборудование было вложено полтора миллиарда рублей. Инвестиции крупные. Учитывая, что еще пару лет назад некогда градообразующее предприятие было на грани закрытия, а люди выходили на забастовку, связанную с сокращением персонала, новость эта внушает оптимизм. Руководство НПК говорит, что крупные вложения были сделаны не только в замену оборудования, но и разработку новых направлений. Так с одной стороны «Автоприбор» возобновил производство электромоторов, которые используются в системах стеклоочистки, а с другой запустил с нуля производство резинотехнических изделий. Чтобы продемонстрировать новые возможности НПК на предприятие пригласили руководство города и журналистов.

Виктор Чувашов, технический директор ООО НПК «Автоприбор»:

  • Это  современное оборудование. Один из лучших мировых брендов.
  • Это позволяет управлять процессом достаточно тонко, снизить расход краски, производительность труда в несколько раз выросла.
  • По сравнению с нашей старой линией здесь может работать в три раза меньше народа.
  • Здесь происходит окраска рычагов, щеток, можно красить любые другие детали, которые по габаритам позволяет сделать эта линия.
  • В данном случае это рычаги и щетки, то, что является основным профилем «Автоприбора».

На данный момент НПК выпускает около 500 видов изделий: датчики температуры, указатели, спидометры, электродвигатели, манометры, тахометры, комбинации приборов и т.д. Только за прошлый год завод отгрузил 15 миллионов штук изделий. Среди потребителей сразу 150 компаний в основном автопромышленного комплекса: «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», «GM-АВТОВАЗ», «ПАЗ», «УРАЛАЗ» и иностранные концерны.

Сейчас на заводе трудится тысяча человек. И это не предел. На НПК открыто 35 вакансий. В основном требуются инженеры. Людям технических специальностей обещают достойную заработную плату. Но и сейчас, по словам руководства, в среднем на «Автоприборе» можно получить 30 тысяч рублей в месяц. Во время экскурсии мы решили уточнить, так ли это у сотрудников предприятия.

В планах на этот год — возобновление производства на площадке А. Вопрос это дорогостоящий. Только по предварительным подсчетам, ремонт помещения потребует 150 миллионов рублей. Куда больше надо на новое оборудование.

Сейчас площадка А разрушена

Олег Тужилин, главный инженер ООО НПК «Автоприбор»:

  • Второй корпус мы ставим под реконструкцию.
  • Здесь развиваем новое направление — производство гофротары.
  • С введением 500 рабочих мест.
  • Благоустройство этой площадки, замена инфраструктуры, транспортных потоков, замена крановых  путей.
  • Новое развитие этой площадки в составе НПК «Автоприбор».

По самым оптимистичным прогнозам, площадка А заработает в октябре этого. До этого времени предстоит решить конфликт между собственниками имущества бывшего завода «Автоприбор». На площадке кроме НПК работает сразу несколько арендаторов. И пока время от времени возникают вопросы с въездом на территорию.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый инвестор «Тепличного» должен будет выращивать овощи круглогодично.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»

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