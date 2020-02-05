«Автоприбор» вложил в новое производство полтора миллиарда рублей

Научно-производственный комплекс «Автоприбор», созданный на базе одноименного завода, начал модернизировать производство. Только за прошлый год в новое оборудование было вложено полтора миллиарда рублей. Инвестиции крупные. Учитывая, что еще пару лет назад некогда градообразующее предприятие было на грани закрытия, а люди выходили на забастовку, связанную с сокращением персонала, новость эта внушает оптимизм. Руководство НПК говорит, что крупные вложения были сделаны не только в замену оборудования, но и разработку новых направлений. Так с одной стороны «Автоприбор» возобновил производство электромоторов, которые используются в системах стеклоочистки, а с другой запустил с нуля производство резинотехнических изделий. Чтобы продемонстрировать новые возможности НПК на предприятие пригласили руководство города и журналистов.

Виктор Чувашов, технический директор ООО НПК «Автоприбор»:

Это современное оборудование. Один из лучших мировых брендов.

Это позволяет управлять процессом достаточно тонко, снизить расход краски, производительность труда в несколько раз выросла.

По сравнению с нашей старой линией здесь может работать в три раза меньше народа.

Здесь происходит окраска рычагов, щеток, можно красить любые другие детали, которые по габаритам позволяет сделать эта линия.

В данном случае это рычаги и щетки, то, что является основным профилем «Автоприбора».

На данный момент НПК выпускает около 500 видов изделий: датчики температуры, указатели, спидометры, электродвигатели, манометры, тахометры, комбинации приборов и т.д. Только за прошлый год завод отгрузил 15 миллионов штук изделий. Среди потребителей сразу 150 компаний в основном автопромышленного комплекса: «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», «GM-АВТОВАЗ», «ПАЗ», «УРАЛАЗ» и иностранные концерны.

Сейчас на заводе трудится тысяча человек. И это не предел. На НПК открыто 35 вакансий. В основном требуются инженеры. Людям технических специальностей обещают достойную заработную плату. Но и сейчас, по словам руководства, в среднем на «Автоприборе» можно получить 30 тысяч рублей в месяц. Во время экскурсии мы решили уточнить, так ли это у сотрудников предприятия.

В планах на этот год — возобновление производства на площадке А. Вопрос это дорогостоящий. Только по предварительным подсчетам, ремонт помещения потребует 150 миллионов рублей. Куда больше надо на новое оборудование.

Олег Тужилин, главный инженер ООО НПК «Автоприбор»:

Второй корпус мы ставим под реконструкцию.

Здесь развиваем новое направление — производство гофротары.

С введением 500 рабочих мест.

Благоустройство этой площадки, замена инфраструктуры, транспортных потоков, замена крановых путей.

Новое развитие этой площадки в составе НПК «Автоприбор».

По самым оптимистичным прогнозам, площадка А заработает в октябре этого. До этого времени предстоит решить конфликт между собственниками имущества бывшего завода «Автоприбор». На площадке кроме НПК работает сразу несколько арендаторов. И пока время от времени возникают вопросы с въездом на территорию.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый инвестор «Тепличного» должен будет выращивать овощи круглогодично.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»