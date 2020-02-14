Автомобилистам запретили парковку на улице Мира

Припарковать свой автомобиль на улице Мира во Владимире станет сложнее. Мэрия сообщает, что на участке от городского бассейна до школы № 21 будет введено ограничение остановки транспортных средств, а также установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся с целью обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по дублеру ул. Куйбышева, уточняют в городской администрации.

Мест для парковки во Владимире все меньше.

Ответ на вопрос, понравится ли такое нововведение автомобилистам, очевиден. За последнее время запреты на парковку транспортных средств введены на ряде улиц областного центра. Ранее «Призыв» сообщал, что теперь под запретом парковка на дублёрах улицы Куйбышева и проспекта Строителей, на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»