Автобусы Биганова сошли ещё с нескольких пригородных маршрутов

Несколько рейсов исчезли из расписания вокзала

С 1 февраля 2020 года организация «ЕвроТрансВладимир», входящая в группу компаний «БигАвтоТранс», перестала работать на 4 автобусных маршрутах. Вместительные немецкие автобусы — остатки былой транспортной империи Автандила Биганова — сошли с междугородных направлений Владимир — Цибеево (№ 106), Владимир — Судогда (№ 117), Владимир — Ново-Петрово (№ 123), Владимир — Малахово (№ 128). Судя по расписанию автовокзала, на семи маршрутах замену нашли. А вот маршрута № 123, до Ново-Петрово, в электронном графике нет. Его, видимо, секвестировали, как ранее маршрут № 156 до Зелени, который также обслуживал Биганов.

На маршруте № 117 до Судогды запустили малогабаритный «пазик» на 18 сидячих мест, а до Малахово с вокзала остался один утренний рейс.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 января 2020 года «БигАвтоТранс» ушёл с 4 маршрутов. Сейчас у крупнейшего в прошлом перевозчика осталось четыре пригородных направления. Но он покидает и их. С 1 марта компания «БигАвтоТранс» прекратит обслуживание маршрутов Владимир — Шихобалово (№ 101), Владимир — Овчухи (№ 109), Владимир — Лыково (№ 141), Владимир — Муром (№ 503), Владимир — Гусь-Хрустальный (№ 507), Владимир — Андреево (№ 509) и Владимир — Вязники (№ 513).

Перемены на рынке перевозок ударили по пассажирам. Много шума вызвали изменения маршрута № 139, следующего до Вяткино с заходом в Бараки. Пассажиры жаловались на то, что ломаются автобусы и нарушается график работы. Перевозчик ИП Трегубов отреагировал на обращения жителей. В автобусах стали работать кондуктора, вернулись послеобеденные рейсы.


Чиновники областной администрации не торопятся комментировать тревожную ситуацию на пригородных перевозках. «Призыв» направил официальный запрос в «Белый дом» ещё 10 января, но с тех пор власти не сказали о работе новых перевозчиков ни слова. В администрации не проводилось публичных совещаний или встреч с транспортными компаниями. На сайте госпредприятия «Владимирский автовокзал», контролирующего работу пригородных и межмуниципальных перевозчиков, никакой информации нет. Пассажиры задаются вопросами в соцсетях, но не получают достоверной информации.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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Обсуждение 6

  • Николай Лившиц:
    03.02.2020 в 16:16

    А жители Ново-Петрово как будут ездить? Там проходящих автобусов нет, до трассы Владимир-Муром топать 4,5 километра

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  • Полина Тарбеева:
    03.02.2020 в 16:39

    У нас из Садового до 1 марта будут ходить.. а потом… мы будет ходить в город пешком

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  • Фигляр:
    03.02.2020 в 16:46

    Развали все и теперь молчат в тряпочку

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  • Анна:
    04.02.2020 в 08:23

    Ничего удивительного. Этого следовало ожидать! Больше всего раздражает, конечно, молчание тех, кто за междугородний транспорт по должности отвечает!

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  • Сергей:
    04.02.2020 в 08:50

    А вот где пришел новый перевозчик плата за проезд выросла на 30%.

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  • Артем:
    04.02.2020 в 14:47

    Никто ничего не секвестировал! На 123 вышел Трегубов. А 156 работает только летом! Зимой он не работает и никогда не работал! Редакция, проверяйте информацию!

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