Автобусы Биганова сошли ещё с 8 пригородных маршрутов

С 1 февраля 202 года организация «ЕвроТрансВладимир», входящая в группу компаний «БигАвтоТранс», перестала работать на 8 автобусных маршрутах. Вместительные немецкие автобусы — остатки былой транспортной империи Автандила Биганова, сошли с междугородних направлений Владимир — Цибеево (№106), Владимир — Судогда (№117), Владимир — Ново-Петрово (№123), Владимир — Малахово (№ 128), Владимир — Муром (503б), Владимир — Гусь-Хрустальный (№ 507), Владимир — Андреево (№ 509) и Владимир — Вязники (513б). Судя по расписанию автовокзала, на семи маршрутах замену нашли. А вот маршрута № 123, до Ново-Петрово, в электронном графике нет. Его, видимо, секвестрировали, как ранее маршрут № 156 до Зелени, который также обслуживал Биганов.

На маршруте № 117 до Судогоды запустили малогабаритный «ПАЗик» на 18 сидячих мест, а до Малахова с вокзала остался один утренний рейс.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 января 2020 года «БигАвтоТранс» ушёл с 4-х маршрутов. Сейчас у крупнейшего в прошлом перевозчика осталось четыре пригородных направления. Но он покидает и их. С 1 марта компания «БигАвтоТранс» прекратит обслуживание маршрутов Владимир — Шихобалово (№ 101), Владимир — Овчухи (№ 109) и Владимир — Лыково (№ 141).

Перемены на рынке перевозок ударили по пассажирам. Много шума вызвали изменения маршрута № 139, следующего до Вяткино с заходом в Бараки. Пассажиры жаловались на то, что ломаются автобусы и нарушается график работы. Перевозчик ИП Трегубов отреагировал на обращения жителей. В автобусах стали работать кондуктора, вернулись послеобеденные рейсы.



Чиновники областной администрации не торопятся комментировать тревожную ситуацию на пригородных перевозках. «Призыв» направил официальный запрос в «Белый дом» ещё 10 января, но с тех пор власти не сказали о работе новых перевозчиках ни слова. В администрации не проводилось публичных совещаний или встреч с транспортными компаниями. На сайте госпредприятия «Владимирский автовокзал», контролирующего работу пригородных и межмуниципальных перевозчиков, никакой информации нет. Пассажиры задаются вопросами в соцсетях, но не получают достоверной информации.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»