Архитекторы встали на защиту фасада железнодорожного вокзала

Белый камень с фасада железнодорожного вокзала удалять не дадут. На защиту исторического облика здания встали владимирские архитекторы. Они поддержали мэрию, которая не дает согласование на благоустройство объекта. Эксперты выступили резко против применения новомодных материалов. Проект ремонта фасада с заменой белого известняка на металлоконструкцию пока приостановлен.

Андрей Быков, главный архитектор Владимира:

В городе Владимире вокзал и вокзальная площадь являются визитной карточкой. По их виду складывается общее впечатление о городе.

Вокзал был построен в 1975 году. Художественному облику уделялось особое значение. Фасады отделаны белым камнем, известняком, что придает ему торжественный вид.

Облицовка фасада приведет к утрате уникальности объекта.

Эксперты не дадут сбивать белый известняк с фасада.

Директор центра археологии при ВлГУ Лариса Черняева предложила включить вокзал в список памятников, тогда его владельцы не смогут использовать при благоустройстве новомодные искусственные материалы. Член Союза архитекторов Владимирской области Владимир Пичугин добавил, что белый камень — это владимирская особенность, так сказать, фирменная метка города. Эксперт, который 15 лет проработал архитектором Владимира и при котором было построено около десятка таких белокаменных зданий, высказался против каких-либо изменений облика здания.

Владимир Евгеньевич посетовал, что здание ФСБ в металлической облицовке существенно проиграло известняку. «Здание ФСБ было уникальное, а стало промышленное. Только хлебокомбинату удалось сохранить изюминку даже с металлическим фасадом», — заявил архитектор Пичугин.

Павел Никонов, начальник вокзала «Владимир»:

В 2010 году проводилась очистка белого камня. Она привела к его дальнейшему разрушению.

Его пропитывали, проводили механическую обработку.

Фасад уже потерял свое величие. Есть еще фактор энергосбережения.

Выбраны конструкции, которые максимально приближены по цвету к существующему.

Но эти доводы не убедили владимирских экспертов. Архитекторы посоветовали пересмотреть современные способы очистки белого камня. Театр драмы смог сохранить известняк на фасаде. Ремонтом белокаменного фасада озаботились и в Областном Дворце культуры. Но никто о его демонтаже пока не говорит.

Как «Призыв» сообщал ранее, на железнодорожном вокзале ведется масштабное благоустройство. В здании отремонтировали туалеты и открыли комнату матери и ребенка.

Анна Тумановская

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