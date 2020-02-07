Аптеки проверяют на завышение цен из-за коронавируса

Масштабный мониторинг аптек начался во Владимирской области. Цель рейдовых мероприятий – выяснить, где противовирусные препараты и маски продают по завышенным ценам. В период вспышки коронавируса такая тенденция наблюдается по всей стране. Предварительный анализ ситуации показал, что наш регион не стал исключением. Мониторинг аптек на предмет наличия медицинских масок и противовирусных препаратов, а также их стоимости будет проведен во всех муниципальных образованиях. В рейд выйдут активисты проекта «Народный контроль».

— Безусловно, рыночная экономика диктует свои условия, спрос рождает предложение, но в условиях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью, должны быть сдерживающие факторы, — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Аптечные рейды пройдут по всей области.

О росте цен на медицинские маски «Призыв» рассказывал еще в начале недели. Наш корреспондент провел собственную проверку и выяснил, что в отдельных случаях одноразовый товар из нетканого материала подорожал в 4 — 10 раз. В ряде аптек масок и вовсе не было, их раскупили. Так, проинспектировав сразу несколько аптек, расположенных недалеко от Владимирского государственного университета, купить медицинскую маску удалось только в одной из них. Цена вопроса — 35 рублей за штуку.

Ранее «Призыв» сообщал, что у госпитализированных в Судогде китайцев коронавирус не обнаружили. Однако полностью исключать опасный диагноз нельзя. Специалисты регионального Роспотребнадзора ждут заключения своих московских коллег.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»