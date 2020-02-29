Андрей Шохин разрешил стереть «зебру» в Юрьевце

Глава администрации областного центра Андрей Шохин согласился с закрытием пешеходного перехода в Юрьевце. «Зебру» уберут, а трассу М7 можно будет пересечь лишь по подземному переходу. Это было решением дорожников, ещё в начале года руководитель ФКУ «Упрдор «Москва-Нижний Новгород» Алексей Борисов заявил о необходимости ликвидировать все «зебр» на «Пекинке» в черте Владимира. Но сначала эти планы городская администрация восприняла в штыки, теперь же — согласилась. Из-за соображений, как пояснил Андрей Шохин, безопасности пешеходов.

Андрей Шохин, глава администрации города Владимира:

В данном вопросе, в первую очередь, речь идет о безопасности.

Нет ничего дороже безопасности. Там происходят аварии со смертельным исходом. Этого в будущем надо избежать.

Подземные и надземные переходы спасут жизни. Я не могу сказать, что переход в ужасном состоянии.

Я разговаривал с руководителем Упрдора, переход приведут в порядок. Легче пройти через него и тогда все будет хорошо.

Переход в Юрьевце — это уже шестой, который собираются убрать с трассы М7 в черте Владимира.

Ранее пешеходные переходы ликвидировали в районе улицы Лакина – там в качестве альтернативы поставили надземные модульные переходы. В Юрьевце такой делать не планируют. Там есть подземный переход, который два года назад мэрия передала в обслуживание Упрдора. Жители Юрьевца недовольны его состоянием. Там темно, сыро и спуски неудобные, говорят они. Вероятно, дорожникам необходимо провести там определённые работы, прежде чем предлагать этот путь в качестве основного. Они это и обещают сделать.



Внутри Владимира, на городских дорогах, подземные переходы тоже выглядят не лучшим образом. Тот, что у Химзавода — мрачен, ступени разбиты, стены разрисованы и имеют следы разрушений. На Горького, у главного здания ВлГУ, дело обстоит лучше, хотя до столичных аналогов — с объектами торговли, с пояснительными картами, со светящейся рекламой – этому переходу далеко. Кстати, в отличие от федеральных дорожников, мэрия по своим объектам обещаний сделать ремонт не даёт.

В ближайшее время также уберут «зебры» с «Пекинки» на улице Горького. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»