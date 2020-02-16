Амбре над посёлком Октябрьский рассеется к лету

К строительству очистных сооружений приступили в посёлке Октябрьский Вязниковского района. Движение пошло после того, как местные жители обратились по «прямой линии» к президенту России минувшим летом. Они рассказали о своей проблеме: старые очистные сооружения давно вышли из строя, в посёлке — зловоние от мутных ручьёв, сбегающих к домам. Но скоро амбре исчезнет. Уже закуплено необходимое оборудование для станции очистки сточных вод.

Оборудование закуплено по программе «Чистая вода Вязниковского района» на средства федерального, областного и местного бюджетов.

— Основные строительно-монтажные работы на объекте, где строятся очистные для поселка Октябрьский, уже выполнены. Где-то весной-летом должны начаться пуско-наладочные работы. Будем контролировать, — сообщил «Призыву» эксперт регионального штаба ОНФ Никита Ефимов.

Другая проблема, которую удалось решить жителям Октябрьского, — адресная. В многоквартирном доме на улице Советской много лет был затоплен подвал. Подъезды находились в удручающем состоянии, трубы отопления тянулись без изоляции и обогревали улицу. А жильцы платили по полной. После их обращения на «прямую линию» к главе государства пошли изменения: проведены ремонт дома и благоустройство двора.

Людмила Зверева старшая по дому №7 на улице Советской:

• К нам приезжали, ЖЭК Никологор нам помог, засыпал подвал, всё сделали. Когда что-то прорывается, они выносят шланг и ничего больше не льётся. Всё выходит на улицу, в отстойник.

• Не знаем, как будет потом. У нас дом стоит на болоте. Подземные воды пойдут. Как там дальше пойдет, мы не знаем.

На миллион рублей по программе «Комфортная городская среда» брусчаткой благоустроена придомовая территория, сделано уличное освещение, поставлены лавочки и урны. Чиновники пообещали весной провести здесь субботник по озеленению. С лопатой выйдет сам глава поселковой администрации.

Татьяна Данилова

Фото и видео пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ