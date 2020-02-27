Александр Кокорин забил два гола в ворота «Мурома»

Футбольный клуб «Муром» впервые сыграл с командой премьер-лиги. Игра состоялась в Сочи в рамках южных сборов, на которых сейчас находятся муромские футболисты. Победу в матче со счетом 2:0 одержал ФК «Сочи». Примечательно, что оба гола забил скандально известный футболист Александр Кокорин, который с недавнего времени пополнил ряды сочинцев. Несмотря на поражение, руководство клуба из Владимирской области подчеркнуло, что смотрелись наши футболисты среди таких серьезных соперников достойно.

Следующий турнир ФК «Муром» проведет на выезде.

29 марта футболисты встретятся с ФК «Олимп» (Химки). Игра состоится в Москве.

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перешел в ФК «Сочи» после того, как отбыл наказание за участие в потасовке в центре Москвы. Кокорина и его друга Павла Мамаева обвинили в хулиганстве и побоях. Футболистов выпустили на свободу по УДО.

Ранее «Призыв» сообщал, что воспитанник владимирской спортивной школы им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике.

Ольга Ефремова

Фото: news.sportbox.ru