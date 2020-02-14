Аферист снимал порчу с доверчивых женщин за деньги и золото

Полицейские задержали в Гусь-Хрустальном подозреваемого в мошенничествах. Его жертвами стали две жительницы города. Доверчивые женщины платили аферисту, чтобы тот снял с них порчу. К первой он пришел, чтобы якобы купить квартиру. Гость сообщил хозяйке, что кто-то навел на ее семью порчу. Та поверила и, чтобы избежать несчастья, согласилась провести ритуал за 300 рублей. Средств не хватило, и женщина отдала аферисту еще 5 000 рублей. После этого «целитель» пропал.

Через несколько дней в аналогичной ситуации оказалась еще одна жительница Гусь-Хрустального. Аферист работал по тому же принципу. Пришел как покупатель квартиры и сообщил о порче. На этот раз он запросил больше. Жертва отдала 35 000 рублей и золотые украшения. Лишь когда таинственный гость исчез, она поняла, что ее обманули.

Обе пострадавшие обратились в полицию.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его на территории Гусь-Хрустального района. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель. По данным фактам следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17-летняя жительница Нижегородской области за один день ограбила в Муроме четверых детей. В каждом случае она представлялась сотрудником полиции.

Елена Пляскина

Фото: 1obl.ru