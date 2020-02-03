80 тысяч владимирцев остались без тепла

Десятки жилых домов, социальных учреждений и организаций остались без тепла по всему Владимиру. Причина — порыв на магистральном трубопроводе. Он случился накануне вечером на улице Большой Нижегородской в районе хлебокомбината. На юго-западе и в центре Владимира трубы стали совсем холодными, а в восточном районе в квартирах заметно понизилась температура. К месту порыва сегодня утром приехали оперативные бригады владимирского филиала «Т Плюс», а также службы МЧС и ГИБДД.

— В течение часа-двух произойдет переподключение на резервный участок. Отопление восстановится в районах юго-запада и Чайковского. В Добром снизился теплоноситель из-за того, что попал воздух в систему. Мы уже сообщили управляющим компаниям. Они отрегулируют, — сообщил «Призыву» зам. главного инженера «Т Плюс» Александр Беляков.

С утра были отключены от теплоснабжения дома, в которых проживает свыше 80 тысяч человек.

На этом участке теплосетей в летнее время проводились гидравлические испытания, по результатам которых не было выявлено никаких недостатков. Порыв случился совершенно неожиданно. Хорошо, что вода текла не горячая, а теплая. На месте собралось много сотрудников МЧС, работали пожарные машины.

— Пожарнонасосная машина откачивает воду с места повреждения магистрали. Оперативная группа МЧС контролирует обстановку, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Энергетики сообщили, что по итогам восстановительных мероприятий комиссия решит дальнейшую судьбу трубопровода. Если будет необходимо, то реконструкцию участка теплосети начнут сразу же.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»