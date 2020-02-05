5 букетов для настоящего мужчины к 23 февраля

Можно купить новую футболку, подарить билеты на футбол, приготовить вкусный ужин или… удивить своего мужчину и смастерить креативный и брутальный букет! Целых 5 вариантов на любой вкус и цвет подготовила для нас фуд-флорист Оксана Крюкова.

БУКЕТ № 1 — «Для любителя рыбки»

Нам понадобятся:

рыба вяленая (у меня — вобла);

шпажки;

бумага (черная, белая, красная) для фрака рыб;

ножницы;

скотч обычный и двусторонний;

атласная лента.

Наряжаем рыбок, чтобы они выглядели, как на фото. Пронизываем шпажками, оборачиваем все в крафтовую бумагу.

Стоимость: около 700 рублей.

БУКЕТ № 2 — «Для любителя пенного»

Нам понадобятся:

слюда прозрачная;

ножницы;

джутовая веревка;

шпажки;

одноразовые перчатки;

скотч;

крафтовая бумага;

горячий клей — пистолет;

орешки, фисташки, сыр, пенное.

Итак, приступим! Нам надо свернуть кулечки для закуски: скрепляем уголки конуса скотчем, чтобы ничего не высыпалось. Засыпаем орешки, завязываем веревкой на бантик, готовый кулек одеваем на шпажку. Эти действия выполняем с каждым кулечком. Надеваем на шпажки копченый сыр косичку, клеим горячим клеем декоративные палочки с фисташками, бутылку крепим при помощи шпажек и скотча. Далее всю закуску на шпажках крепим к бутылке, оборачиваем все в крафтовую бумагу и дарим своему мужчине!

Стоимость: около 1000 рублей.

БУКЕТ № 3 — «Для мужчины на спорте»

Коробочка с сухофруктами — простой, оригинальный и креативный подарок для любимого мужчины своими руками.

Нам понадобятся:

коробочка (у меня — в форме сердца);

нож канцелярский;

перчатки одноразовые;

зубочистки;

пенопласт;

кусок гофрированной бумаги;

вкусные сухофрукты и цукаты, орешки – то, что любит ваш мужчина.

Вырезаем кусок пенопласта в размер дна нашей коробочки. Вставляем его внутрь. Все сухофрукты нанизываем на зубочистки, втыкаем в пенопластовую основу, и наша красивая и вкусная коробочка готова!

Стоимость: около 1500 рублей.

БУКЕТ №4 — «Для мужчины-сладкоежки»

Нам понадобятся:

кусок пенопласта (вырезаем круг диаметром 30 см);

пищевая пленка;

зубочистки;

кусок пергамента;

горячий клей-пистолет;

гофрированная бумага;

ножницы;

скотч;

деревянные шпажки;

степлер;

слюда прозрачная;

конфеты, вафли, шоколад и т.д.

В пенопластовую основу втыкаем деревянные шпажки 30 см (это послужит ручкой букету). Склеиваем их между собой скотчем. С другой стороны нашей основы крепим на клей-пистолет крупные конфеты, на зубочистки насаживаем орешки, а дальше декорируем мелкими деталями. Остается отрезать кусок гофрированной бумаги подходящего размера, обернуть нашу конструкцию, придать волны… И вуаля — букет готов!

Стоимость: около 1500 рублей.

БУКЕТ №5 — «Универсальный»

Нам понадобятся:

ножницы;

крафтовая бумага;

слюда прозрачная;

одноразовые перчатки;

скотч;

шпажки;

пленка пищевая;

элементы декора в виде колосьев пшеницы, перца чили, чеснока;

ленточки атласные;

веревка джутовая.

Надеваем перчатки, нанизываем сыр, нарезанные колбаски, перец, чеснок, багет на шпажки. Начинаем постепенно формировать букет. Он каскадный, собирается путем наложения одних продуктов на другие, чтобы не было видно шпажек. Крутим кулек из прозрачной слюды, закрепляем его при помощи скотча и веревки. Далее надеваем на шпажку и тоже отправляем в букет. Не забываем про элементы декора! Это могут быть лимон, лайм, перец, лавровый лист, чеснок, лук — все, что угодно! Когда букет готов, упаковываем в прозрачную слюду, крафтовую бумагу и перевязываем ленточкой.

Стоимость: около 1600 рублей.

Сделайте один из таких букетов своими руками, тогда ваш защитник точно почувствует вашу любовь и заботу!

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Оксаны Крюковой