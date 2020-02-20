370 тысяч рублей потеряет медицина из-за просроченных штрафов

Почти 370 тысяч рублей уйдут из здравоохранения Владимирской области на оплату штрафов, а также сопутствующих издержек: пени и исполнительских сборов. Судя по данным сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП), самым большим должником в отрасли является… департамент здравоохранения. Непогашенных задолженностей за ним числится 150 тысяч рублей. Ещё свыше 114 тысяч должна ковровская городская больница №2, Областная клиническая больница (ОКБ) — 94,5 тысячи, замыкает список пятая городская клиническая больница Владимира с долгом в 10 тысяч 200 рублей.

Штрафы, наложенные на медучреждения, — разные. Областная клиническая больница, например, несёт потери за нарушение её водителями правил дорожного движения. Сами штрафы обычно небольшие — в пределах 500 рублей, но задолженность растёт в геометрической прогрессии из-за просрочек в оплате. То ли бюрократическая система тому виной, то ли медики при дефиците средств полагают, что уж что-что, а штрафы за нарушения ПДД подождут, но платят они с опозданием и куда больше тех сумм, в которые изначально оценены «залёты» шоферов. Например, общая сумма девяти непогашенных штрафов ОКБ (все получены в прошлом году), составляет всего 4,5 тысячи рублей. А исполнительский сбор по ним — 90 тысяч.

На погашение штрафа отводится 60 суток. Затем подключается суд и приставы.

На департаменте здравоохранения «висят» два штрафа, по всей видимости, от Роспотребнадзора. Они наложены недавно — 3 февраля нынешнего года. Каждый тянет на 50 тысяч целковых. Плюс с апреля 2018 года числится исполнительский сбор – на ту же сумму. Всего 150 тысяч рублей.

Ковровская городская больница № 2 «нахомутала» изрядный долг по взысканию налогов. Вместе с пени сумма составила 93 тысячи 522 рубля 37 копеек и к сему исполнительский сбор в 10 тысяч. Кроме того, с марта прошлого года на ней висит водительский штраф в 500 рублей и стандартная «десятка» того же исполнительского сбора. Итого – свыше 114 тысяч

Информация о задолженностях, в том числе физических лиц, находится в банке данных исполнительных производств сайта ФССП.

Наличие большого числа дорожных штрафов у медучреждений, например, у той же Областной клинической больницы, можно понять. Это всё-таки оперативная служба, в наличии кареты «скорой», а нарушения фиксируют, в том числе, бездушные видеофиксаторы, которым начхать, что на технике — красный крест. Хотя и в этом случае своевременная оплата может свести потери к минимуму (если погасить штраф в срок до 20 дней). Что касается «бородатого» долга департамента, то, наверное, «головной конторе» стоило бы подать подчинённым пример исполнительской дисциплины. И научить, как можно минимизировать ненужные финансовые потери.

Михаил Носков

Фото «Призыва»