34-летняя жительница Мурома пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 34-летней Татьяны Думиной (Нюхаловой). Жительница Мурома пропала 2 февраля и до сих пор о ней нет никакой информации. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Поисковики уточняют, что женщина может находиться в любом районе Владимирской области. Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Была одета в зелёное пальто, коричневое платье, коричневые ботинки. На голове у женщины был зелёный платок.

Пропавшая может находиться в любом районе Владимирской области.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшей, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что 1674 человека пропали во Владимирской области за минувший год. 119 человек были найдены благодаря работе волонтеров регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»