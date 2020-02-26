26-летняя девушка обвиняется в жестоком убийстве отца

Жительница Петушинского района обвиняется в убийстве своего отца. Поводом для кровавой расправы послужил разгоревшийся между родственниками конфликт. По версии следствия, вечером 18 февраля 26-летняя обвиняемая пришла к 50-летнему отцу вместе со своим сожителем. Дочь завила, что теперь они будут жить у отца. Мужчине такая новость не понравилась, между ними возникла ссора. Воспользовавшись отсутствием своего молодого человека, девушка несколько раз ударила отца ножом в грудь.

Мужчина скончался на месте происшествия.

— В отношении обвиняемой, ранее не судимой, по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Известно, что девушка признала свою вину полностью. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителю Лесного вынесли приговор за убийство жены. Фрунзенский районный суд назначил 41-летнему мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»