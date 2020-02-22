22 инфекционных отделения готовы к борьбе с коронавирусом

Администрация Владимирской области заявила о готовности к возможному распространению коронавируса. Накануне в «Белом доме» прошло первое заседание оперативного штаба. Участие в нем приняли руководство региона, сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, УМВД, регионального Центра гигиены и эпидемиологии, Владимирского государственного университета, представители Горьковской железной дороги, клинической больницы РЖД и Центра санэпиднадзора РЖД.

Сообщается, что все учреждения здравоохранения региона имеют необходимые ресурсы для борьбы с 2019-nCoV. Пациентов готовы принять 22 инфекционных отделения, в том числе 3 детских. Подготовлено к работе 91 индивидуальное помещение для приёма и пребывания в стационаре инфекционных больных — так называемые мельцеровские боксы. Запас лекарственных средств для лечения гриппа, средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции обеспечен в полном объёме, утверждают ответственные лица. Департамент здравоохранения поручил руководителям медицинских организаций в течение трёх дней обеспечить неснижаемый запас масок, костюмов биологической защиты и латексных перчаток.

Медучреждения региона подготовили мельцеровские боксы для приема больных.

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, во многом сходны со многими респираторными заболеваниями: чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель, боль в горле. Если пациент с такими симптомами посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или был в контакте с тем, кто посещал в те же сроки зоны повышенного риска, медики настоятельно просят вызвать врача.

По состоянию на 5 февраля больных коронавирусной инфекцией 2019-nCoV во Владимирской области не зарегистрировано. Ранее «Призыв» сообщал, что в Судогде госпитализировали гражданина Китая 1973 года рождения. До 1 февраля мужчина находился у себя на родине.

Ольга Ефремова

Фото: pravdainform.com.ua