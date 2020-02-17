17-летняя девушка грабила детей под видом сотрудника полиции

17-летняя жительница Нижегородской области за один день ограбила в Муроме четверых детей. В каждом случае она представлялась сотрудником полиции. Первое ограбление девушка совершила в районе железнодорожного вокзала. Подойдя к двум девочкам 10 и 11 лет, она пояснила, что разыскивает похищенные телефоны. Девочки передали ей мобильники, однако быстро почувствовали неладное и сумели вернуть свое имущество.

Через некоторое время несовершеннолетняя подошла к 11-летней школьнице, снова представилась сотрудником полиции и потребовала передать ей мобильный телефон. Когда выяснилось, что телефона у девочки нет, гостья города на Оке провела «досмотр», нашла 350 рублей и, ударив потерпевшую, забрала деньги. Действуя по аналогичному сценарию, несовершеннолетняя отобрала дорогостоящий смартфон и у 12-летней школьницы.

Родители пострадавших детей обратились в полицию и описали внешность преступницы.

Сейчас в отношении нее возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям УК: «Покушение на грабеж», «Грабеж с применением насилия» и «Мошенничество». Выяснилось, что несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье. Ее мама признает, что упустила воспитание дочери. За подобные преступления несовершеннолетняя уже привлекалась к уголовной ответственности в Нижегородской области.

— С привлечением органов системы профилактики за несовершеннолетней осуществляется контроль, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны первые подробности дерзкого ограбления банкомата в одном из супермаркетов Гусь-Хрустального района. Из бокса для приема и снятия наличных средств исчез один миллион триста тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»