1674 человека пропали во Владимирской области за минувший год

Во Владимирской области участились случаи пропажи людей. За 2019 год сотрудниками полиции было рассмотрено 1674 заявления. Годом ранее эта цифра была меньше – 1645 заявлений. Большинство пропавших удаётся найти. Происходит это, как правило, в течение суток. Однако 28 человек до сих пор не найдены. Такие данные озвучил заместитель начальника УМВД России по Владимирской области Валерий Саржин. В ведомстве заверили, что ни одно сообщение о бесследном исчезновении человека не остается без внимания.

Среди «потеряшек» в основном пожилые люди, лица, имеющие различные психические расстройства, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Большая часть пропавших ранее уже уходили из дома. Спасти людей удается не всегда. Трагические случаи происходят, когда люди теряются в лесу, получают переохлаждение. А вот факты криминальной смерти в таких случаях фиксируются редко.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:

Всего в 2019 году органами внутренних дел во взаимодействии со следственным управлением СКР по Владимирской области было возбуждено 4 уголовных дела.

Подтверждён только один факт.

Большую помощь в поиске людей правоохранителям оказывают волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

119 человек было найдено благодаря работе добровольцев.

— Со стороны сотрудников полиции поступает заявка на привлечение волонтеров, определяется место поиска. К поискам в природной среде привлекаются также сотрудники МЧС, лесничеств, охотхозяйств. Помогают и казачества, и простые граждане, — уточнил Валерий Саржин.

Ранее «Призыв» сообщал, что 16-летний муромлянин Максим Аношин помог полицейским найти пропавшего школьника. Благодаря бдительности юноши удалось избежать возможной беды.

Ольга Ефремова

Фото: vladtime.ru