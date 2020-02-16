150 студентов эвакуировали из-за возгорания в общежитии ВлГУ

Минувшей ночью во Владимире произошел пожар в общежитии Владимирского государственного университета на улице Университетской. Сообщение на пульт спасателям поступило в 00.47. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Выяснилось, что возгорание произошло в подвале. Там загорелся мусор. Из общежития было эвакуировано 150 человек.

Во время ночного инцидента в общежитии пострадавших не было.

— Причина случившегося устанавливается. По предварительной версии, причиной пожара мог стать окурок, брошенный в мусоропровод, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте ЧП работали 13 человек и 6 единиц техники. Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в Коврове. На улице Свердлова сгорел частный дом.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области