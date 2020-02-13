13 человек остались без крова из-за пожара

Сгорел дом в Гусь-Хрустальном районе

Крупный пожар в жилом доме на шесть квартир тушили минувшей ночью в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Сигнал о возгорании спасатели получили в 02.50. Когда пожарные были на месте, дом был охвачен огнем. Выяснилось, что пожар был обнаружен поздно. Жильцы дома спали. Первыми треск услышали хозяева одной из квартиры. Они разбудили соседа и вывели его из задымлённой квартиры, потом разбудили других жильцов. В итоге всем удалось эвакуироваться до приезда пожарных.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Пожарным удалось оперативно локализовать горение на площади 200 кв.метров. Также им удалось не допустить распространения огня на соседние дома, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате пожара пострадал житель квартиры, где случилось возгорание.

С ожогами пострадавший был доставлен в Центральную городскую больницу Гусь-Хрустального. Известно, что из шести квартир одна была нежилая. Всего в доме проживали 13 человек, из них 4 детей. Сейчас они расселены у родственников.

На 10 часов запланировано проведение заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Гусь-Хрустального района, на котором будет решаться вопрос о предоставлении жилья. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении жильца квартиры, в которой начался пожар.

Ранее «Призыв» сообщал, что 150 студентов были эвакуированы из-за возгорания в общежитии ВлГУ во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: m.severpost.ru

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