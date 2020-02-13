13 человек остались без крова из-за пожара

Крупный пожар в жилом доме на шесть квартир тушили минувшей ночью в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Сигнал о возгорании спасатели получили в 02.50. Когда пожарные были на месте, дом был охвачен огнем. Выяснилось, что пожар был обнаружен поздно. Жильцы дома спали. Первыми треск услышали хозяева одной из квартиры. Они разбудили соседа и вывели его из задымлённой квартиры, потом разбудили других жильцов. В итоге всем удалось эвакуироваться до приезда пожарных.

— Пожарным удалось оперативно локализовать горение на площади 200 кв.метров. Также им удалось не допустить распространения огня на соседние дома, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате пожара пострадал житель квартиры, где случилось возгорание.

С ожогами пострадавший был доставлен в Центральную городскую больницу Гусь-Хрустального. Известно, что из шести квартир одна была нежилая. Всего в доме проживали 13 человек, из них 4 детей. Сейчас они расселены у родственников.

На 10 часов запланировано проведение заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Гусь-Хрустального района, на котором будет решаться вопрос о предоставлении жилья. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении жильца квартиры, в которой начался пожар.

Ранее «Призыв» сообщал, что 150 студентов были эвакуированы из-за возгорания в общежитии ВлГУ во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото: m.severpost.ru