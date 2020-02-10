10 погибших на дамбе: прокуратура требует от дорожников срочных мер

Да сколько можно! 11 аварий, в которых погибли 10 человек и 12 были ранены произошли за два последних года на дамбе Ручей по дороге из Коврова в Шую. Эта шокирующая статистика заставила приехать на злополучное место сотрудников ковровской городской прокуратуры. Они выявили целый ряд серьёзных нарушений безопасности. Аварии, в том числе смертельные, произошли из-за плачевного состояния проезжей части. Прокуроры потребовали от дорожников срочно принять меры.

Прокуратура считает, что на дамбе не хватает освещения и разметки

Прокуратура направила предписание в адрес обслуживающей организации «Владупрадор», настаивая принять меры для повышения безопасности транспортного движения на дамбе. В первом квартале 2020 года возле деревни Ручей поставят знаки, ограничивающие скорость движения и предупреждающие об аварийном участке. Там же будет работать машина областного центра безопасности дорожного движения с автоматическим комплексом фиксации нарушений ПДД.



Возможно, это позволит предотвратить страшные аварии. Таковые случились, например, в конце прошлого года. 7 декабря столкнулись 4 автомобиля, и это ДТП унесло жизни трёх человек. Двумя неделями позже при столкновении «Шевроле Нива» и ВАЗ 2112 погибли ещё три человека и двое пострадали.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове у городской больницы установили автоматический камеры, которые фиксируют нарушения водителей, не пропускающих пешеходов.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»