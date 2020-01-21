Знаменитый Федоровский клад передали на хранение в ВСМЗ

Знаменитый Федоровский клад временно будет храниться во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 1479 монет и 5 слитков-полтин из серебра, найденные в октябре 2016 года около села Федоровское Юрьев-Польского района, передали представители ФСБ и Минкульта. Клад русских монет и денежных слитков конца XIV — начала XV века был найден так называемым «черным археологом». В итоге артефакты были изъяты правоохранительными органами и переданы государству.

После обследования территории находки сотрудники Института археологии РАН смогли найти еще 523 монеты.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова надеется, что после всех формальных процедур клад останется в том регионе, где он был найден, и пополнит фонды музея-заповедника. Федоровский клад может стать основой новой экспозиции. В настоящее время ВСМЗ не обладает такими редкими предметами, как слитки-полтины. Всего их, по разным оценкам, в России сохранилось не более 30 штук.

Руководитель управления Минкульта РФ по Центральному федеральному округу Николай Чернышов отметил, что после изучения переданных предметов они войдут в государственную часть музейного фонда, а затем могут быть выставлены в экспозиции в одном из музеев страны. Ученые уже занимаются исследованием находки. Предполагается, что клад мог принадлежать боярам из рода Добрынских. Более 800 из обнаруженных монет были отчеканены в Суздальско-Нижегородском великом княжестве.

Ранее «Призыв» сообщал, что ученые Института археологии РАН и Курчатовского института впервые в мировой практике создали пять виртуальных 3D-моделей закрытых крестов-энколпионов. Три из них были найдены на территории Владимирского Ополья, под Юрьевом-Польским и в Суздале в ходе раскопок.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой ВСМЗ