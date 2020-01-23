Живописное убранство Успенского собора

От древних росписей эпохи Андрея Боголюбского — до стенописей середины XX века. Знаменитый «Страшный суд» иконописца Андрея Рублева, работы палехской артели художника-реставратора Николая Софонова и даже средневековое граффити 1536 года, нацарапанное на стенах собора и повествующее об очередном большом пожаре, уничтожившем город.

Владимирского кафедральный Успенский собор – единственный в России храм, где можно проследить историю русской монументальной живописи в образцах с XII по XX век. Это поистине уникальный памятник. Народный гид Алексей Валентинович приглашает продолжить путешествие по кафедральному собору. В прошлый раз мы узнали об основании и архитектуре главного храма Владимирской области. Сегодня погрузимся в историю его живописного убранства. Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте».

«Уличная» роспись эпохи Андрея Боголюбского

В 1184 году Успенский собор сгорел. Князь Всеволодом Большое Гнездо (младший брат Андрея Боголюбского, основателя собора) здание реконструировал, обнеся его галерей. Таким образом, внешние стены первоначального храма оказались внутри. Как повествует Радзивилловская летопись, в лето 6669 (1161) года златоверхий собор был расписан. До наших дней дошла одна из стенописей тех времен.

Здесь изображены древние пророки со свитками. Фигуры симметрично развернуты друг к другу. В центре — растительный орнамент с павлинами. Это настоящая русская древность, которую каждый из нас сегодня может увидеть, посетив Успенский собор во Владимире.

«Страшный суд» Андрея Рублёва

Настоящим сокровищем живописного убранства собора является фреска «Страшный суд», выполненная в 1408 году артелью древнерусского иконописца Андрея Рублёва. Уникальная стенопись причислена к всемирному наследию ЮНЕСКО. Ее по праву называют нациаональным достоянием России.

Тема Страшного суда была ключевой в средневековом искусстве. И в большинстве своем русские иконописцы продолжали европейскую традицию, изображая этот сюжет в его анатомическом воплощении. Особенно это проявляется в сценах ада, где на первом плане муки грешников, сжигаемых языками адского пламени. За грехи человека судят и жестоко наказывают.

Всего этого вы не найдете у Андрея Рублёва. Его «Страшный суд» не разъединяет, а объединяет, указывая душе человека путь к спасению. Здесь все пронизано светом, милостью и покаянием. Не случайно, к примеру, именно в раю иконописец изображает благоразумного разбойника, который был распят вместе с Христом и раскаялся в своих грехах. Так, через покаяние грешник становится праведником.

Кстати, праведники всего мира представлены у Рублёва в образе младенцев, сидящих на руках древнего патриарха Авраама в лоне Авраамовом (месте упокоения праведников).

А каков же ад? Прост, символичен и лаконичен. Здесь точно нет тех самых грешников, которые корчатся в страшных мучениях. Перед нами три разноцветных прямоугольника: черный, красный и коричневый.

На них восемнадцать лиц: по шесть в каждой зоне. Символичное число 666 — прямое указание на печать зверя, или Антихриста. Того, кто противопоставил себя Богу. Под «шестерками» подписи: «Тьма кромешная», «Скрежет зубом» и «Червь неусыпаемый ».

Вероятно, это и есть три самых страшных человеческих греха, которые здесь изображены в лицах. Неведение (тьма), гнев (скрежет) и порок (червь). И они смотрят на тебя в упор. Образы отчуждения от праведной жизни, образы погибающей души. Это и есть ад в трактовке монаха-иконописца Андрея Рублёва.

Палехские живописцы

Еще одна интересная страница в живописной истории храма относится к XIX столетию. Тогда в Успенском соборе работала артель палехского иконописца и реставратора Николая Михайловича Софонова. Художники тогда исписали весь храм. Однако во второй половине прошлого века труды мастеров из Палеха были закрашены. И появившиеся поверх современные росписи, к сожалению, уже не представляют собой особой художественной ценности. Интересно, но сам Софонов тоже сбивал фрески Андрея Рублёва, а сверху наносил свои. Изображение, которое вы видите на фото ниже, именно так и появилось. И это подлинная работа палехских художников. Ее и сегодня можно увидеть на стенах собора.

Более полная история живописного убранства «златоверхой церкви Успения Богородицы» представлена в видео, которое размещено в начале этого текста. Мы же остановились на самых ярких моментах. Но на этом точка в этой истории опять не будет поставлена. В следующем выпуске речь пойдет о великих людях, которые покоятся под сенью древнего храма, то есть в знаменитом некрополе Успенского собора во Владимире.

Р.S. И последнее. В одном из недавних выпусков мы рассказывали о росписи «Страшный суд», выполненной в 1838 году неизвестным художником на стенах храма села Лыково Юрьев-Польского района. Это произведение написано в академической манере и существенно отличается от работы Андрея Рублёва. Переходите по ссылке, чтобы сравнить.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемка и монтаж Дмитрия Киреева

Фото «Призыва»