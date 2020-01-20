Жителям Вяткино добавили еще один рейс

С 20 января в Вяткино запустили дополнительный, четырнадцатый рейс на автобусном маршруте №139. По настойчивым просьбам жителей поселка добавили время — 15.40. Как раз для студентов и школьников. Новый перевозчик ИП Трегубов корректирует маршрут едва ли не через день. Все жалобы жителей рассматривают сообща: с администрацией Вяткинского поселения и региональным департаментом транспорта. Перевозчик готов всеми способами погасить волну негатива, которая настигла его после Нового года.

— Жители просили кондуктора на маршрут, мы его ввели, просили дополнительные рейсы — мы сделали. В итоге заложено очень мало времени на то, чтобы выполнить круг. Водитель и кондуктор не отдыхают. На конечной в Вяткино сразу же разворачиваются и едут по новой, — рассказывает представитель перевозчика Наталья Трегубова.

Жители жалуются, что автобус регулярно опаздывает. Но перевозчик считает, что ожидание в 3-5 минут лучше, чем скорректированный график движения маршрута в ущерб числу рейсов. Транспортная компания заверяет, что автопарк и ремонтная база имеются. С Нового года автобусы ломались дважды, и оба раза на смену приходили другие транспортные средства в течение часа.

— До 1 февраля мы будем выполнять 14 рейсов по расписанию, указанному в автобусах и на конечной остановке в Вяткино. С 1 февраля оно может поменяться. Если мы будем также обслуживать маршрут в Ново-Петрово и станем ездить через Бараки, то 139-му не нужно будет заезжать в Бараки. Жителям Вяткино станет удобнее, — поясняет представитель перевозчика Наталья Трегубова.

Телефон для справок по маршрутам перевозчика ИП Трегубов — 89040333651.

Как «Призыв» сообщал ранее, предприятие «ЕвроТрансВладимир», входящее в группу компаний «БигАвтоТранс», с 1 февраля уходит с маршрутов №106 (Владимир–Цибеево), 117 (Владимир–Судогда), 123 (Владимир–Ново-Петрово), 128 (Владимир–Малахово), 503б (Владимир–Муром), 507 (Владимир–Гусь-Хрустальный), 509 (Владимир–Андреево), 513б (Владимир–Вязники). Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области в спешном порядке ищет новых перевозчиков. Деталей мы сообщить не можем, поскольку «Белый дом» вторую неделю не отвечает на запросы «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыв»