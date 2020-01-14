Жителя Суздаля убили и утопили в Каменке

Без вести пропавший житель Суздаля найден убитым. Его тело было обнаружено в реке Каменке. СУ СКР по Владимирской области обнародовало подробности преступления. Установлено, что 2 января убитый встретил своего знакомого, 53-летнего уроженца Ивановской области, с которым конфликтовал. В состоянии сильного алкогольного опьянения гость Суздаля несколько раз ударил знакомого стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы убийства подозреваемый поместил тело знакомого на садовую тележку, перевез погибшего к реке и сбросил в воду. На следующий день в полицию с заявлением об исчезновении мужчины обратилась его сожительница.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Возбуждено уголовное дело.

— Следователем СК России проводятся следственные действия, направленные на закрепление добытых доказательств, назначены судебные экспертизы, — уточняет пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» сообщал, что ночные посиделки в круглосуточном баре Владимира закончились гибелью посетителя. Мужчину убили в пьяной драке.

Ольга Ефремова

Фото: fotokto.ru