Жители Владимира выстроились в очереди для оплаты счетов

Четыре офиса ресурсоснабжающей организации «ЭнергосбыТ Плюс» переполнены, к окнам оплаты коммунальных счетов выстроились очереди. Причин такого столпотворения несколько. С 1 января стали брать комиссию на почте и в Сбербанке. Только в офисах «ЭнергосбыТа» принимают платежи бесплатно. Кроме того, жители Владимира обнаружили много ошибок в показаниях приборов, указанных в квитанциях. Вот и результат.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» призывает заводить личные кабинеты и платить без комиссий и очередей.

В ресурсоснабжающей организации не видят проблем в работе по новым правилам оплаты квитанций. По мнению руководства, четырех филиалов вполне хватает для удобного обслуживания клиентов. По подсчетам экспертов компании, в обычное время в филиалы приходят 700 человек в день, а в постновогодние дни — в два раза больше.



— В ближайшее время мы реализуем сервис передачи показаний через единый контактный центр. Можно будет передать голосом показания и не дожидаться ответа оператора. Надеемся, что все заработает в феврале, — пояснил «Призыву» директор по билингу «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.

Как «Призыв» сообщал ранее, для жителей Владимира дополнительная комиссия при оплате квитанций стала сюрпризам. Пришлось внести лишние 30-70 рублей в зависимости от суммы счета. В личном кабинете абонента, который каждый может завести самостоятельно на сайте поставщика коммунальных ресурсов, платежи взимаются без комиссий.

Также ресурсоснабжающая организация сообщила, что до 25 января пени за просрочку платежей брать не будут. Да и все верные показания приборов можно будет сообщать по «горячим» линиям вплоть до конца месяца.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»