Жители поселка Вольгинский шокированы счетами за общедомовые приборы учета

Жители и администрация поселка Вольгинский Петушинского района шокированы счетами за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Средняя сумма платежа составила 5-7 тысяч рублей. Тревожная ситуация, возникшая в ноябре 2019 года сразу после получения квитков, достигла апогея сейчас, когда люди столкнулись с непреклонной позицией поставщика коммунального ресурса. Ресурсоснабжающая компания «Владимиртеплогаз» получила результаты технической экспертизы на предмет исправности приборов учета тепловой энергии, за которые с жителей требуют оплаты в коммунальных квитанциях. Независимые эксперты из «Владрегионэнерго» заявили, что все приборы исправны. Можно снимать показания и выписывать платежки по-новому.

Платить за приборы придется, и никаких альтернатив нет. Такова позиция ресурсников. Жители возмущены тем, что приборы ставили два года назад без их ведома и те простаивали без эксплуатации столько времени. Но согласно заключению экспертизы, выполненной в декабре 2019 года, монтаж приборов осуществлен в соответствии с рабочим проектом, узлы учета должны быть приняты в эксплуатацию.

— Откуда взялись такие астрономические цены? Почему стоимость счётчиков в Петушках и в Покрове в 2 раза дешевле, чем в Вольгинском? Почему управляющая компания и собственники ничего не знали об этих приборах? Почему не проводили общее собрание собственников? — пишут возмущенные жители поселка в социальных сетях.

Жители Вольгинского получили перед Новым годом общие квитки за комуслуги и установку приборов на сумму 10-12 тысяч рублей.

«Призыв» отправил запрос в компанию «Владимиртеплогаз». Представители поставщика коммунальной услуги ответили далеко не на все вопросы, но довольно четко выразили свою позицию по обязанностям установки приборов. Сообщили, что с июля 2016 года в многоквартирных домах, собственники которых не обеспечили установку и ввод указанных приборов учета, это делает «Владимиртеплогаз». Все нормы прописаны в федеральном законодательстве. Более того, компания намеревалась выставить счета за прибор раньше, но не смогла это сделать из-за действий управляющей компании.

— Управляющие организации, выступающее представителями собственников помещений многоквартирных домов, в течение 2019 года под различными предлогами уклонялись от ввода приборов учета тепловой энергии и горячей воды в эксплуатацию и подписания соответствующих актов, — сообщается в официальном ответе «Владимиртеплогаза».

«Призыв» связался с руководством управляющей компании «Аэлита». Позиция такая: ни жители, ни управленцы не вправе распоряжаться и обслуживать общедомовой прибор, пока он не передан в эксплуатацию. Когда это произойдет, неизвестно. Общее собрание собственников управляющая компания сможет организовать только тогда, когда прибор введут в эксплуатацию.

Администрация же поселка Вольгинский не оплачивает счета за установку приборов учета за муниципальные квартиры, чем и подает пример другим собственникам жилья.

— Мы, конечно, не советуем не платить за установку, это решать каждому. Но администрация не может оплатить. Нет договора на оказания услуг, нет акта выполненных работ. На каком основании мы будем перечислять средства? Я готовлю письмо во «Владимиртеплогаз» с требованием аннулировать счета. У нас даже таких затрат не было предусмотрено в бюджете, никто об этом не знал, — говорит глава администрации поселка Вольгинский Сергей Гуляев.

Больше всего жители негодуют, что компания не предоставила им рассрочку платежей за установку прибора. Выставили общую сумму разом. «Владимиртеплогаз» в своем ответе «Призыву» пояснил, что рассрочка возможна сроком до 5 лет. Но стоит понимать, что «к стоимости расходов на установку прибора учета добавятся расходы на предоставление рассрочки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату начисления, а также расходы по приему и переводу денежных средств, рассылки платежных документов до потребителей».

Как «Призыв» сообщал ранее, жителей Владимирской области тревожат большие коммунальные счета за тепло, когда на улице плюсовые температуры. Люди платят свыше 3,5 тысячи рублей, как будто в суровую морозную зиму.

Анна Тумановская