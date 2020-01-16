Жители Доброго согласны на точечную застройку на своих условиях

Жители улицы Комиссарова во Владимире готовы согласиться на застройку в своем дворе, но только на определенных условиях. Сейчас люди ждут общественных слушаний, чтобы их озвучить. Во-первых, здания должны быть ограничены по высоте, не более 6-7 этажей. Во-вторых, дома должны иметь собственные коммуникации. Застройщик эти требования пока не комментирует.

— У нас вокруг одни пятиэтажки, поэтому больше семи этажей мы не позволим здесь строить предпринимателям, — говорит Юлия Массино, жительница дома № 13 по улице Комиссарова. — И главное — застройщик должен соблюсти все нормативы по плотности застройки. На 1 гектар у них была запланирована подземная парковка под одним домом. 16-17-этажные дома – это безумие, конечно. Должен был быть вырыт котлован на площади 1,2 гектара. По всей площади бывшего детсада. Наши бы дома все рухнули!

Три многоэтажки должны были вырасти на месте бывшего детского сада. Добро на это дал департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Но в конце прошлого года жильцы пятиэтажек при поддержке мэрии остановили точечную застройку. Владимирцев поддержал арбитражный суд. Как оказалось, у фирмы «Стройкомплекс» не было необходимой документации. Сейчас диалог с застройщиком налаживается.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира:

Уже диалог начался. Мнение собственника тоже нельзя не учитывать. Он купил это здание. Соответственно, он как-то хочет использовать этот земельный участок.

Вот эту золотую середину надо найти, чтобы жители не выдвигали излишних требований. Например, посадите нам здесь цветочки, мы будем здесь гулять. Надо удовлетворить и тех, и тех, найти компромисс. Но не как прежде там было – три многоэтажки, которые даже построить невозможно.

А вот жителям улицы Чайковского повезло меньше.

Отменить точечную застройку здесь уже нельзя. Поэтому в районе площади Победы уже высится новый 10-этажный кирпично-монолитный дом. И стройка ведется с вопиющими нарушениями, подчеркивают в мэрии.

— В этой зоне не должна быть этажность такого плана, — говорит Андрей Шохин. – Выдавали разрешение не мы. Сейчас там зарегистрированы договоры долевого участия. Я не знаю, как там люди будут жить, честно. Это кошмар. Там нет нормальной придомовой территории. Но, видимо, кто-то здесь покупает квартиры.

Строить незаконные высотки в жилом секторе Владимира больше не позволят, утверждает сити-менеджер. Новый городской генплан, по его словам, должен обезопасить жителей от точечной застройки. Теперь никакой предприниматель без публичных слушаний и разрешения владимирцев не сможет построить многоэтажку.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия отсудила у застройщика детский садик в Юрьевце. Теперь от «ВТУСа» ждут строительства новой школы и ещё одного садика.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»