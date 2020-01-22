Жители Доброго остались без воды из-за технического сбоя

Сегодня утром сотни жителей микрорайона Доброе остались без воды. В зону отключения попали 14 многоквартирных домов. По информации пресс-службы «Владимирводоканала», сбой был вызван техническими проблемами. Чтобы обеспечить людей питьевой водой, организовали ее подвоз. На месте работали две специальные машины.

— Сегодня утром произошла аварийная ситуация на задвижке водопроводной линии диаметром 300 мм. На месте велись работы, — пояснили «Призыву» в пресс-службе «Владимирводоканала». — О ситуации были проинформированы представители управляющих компаний. На месте был организован подвоз воды.

Воды в Добром не было несколько часов.

— Вчера вечером у нас не было света, сегодня отключили воду. Хорошо, что дома у меня всегда есть канистры. Мы на Крещение набрали воды. Кроме того, из окна видела, как люди с ведрами подходили к машинам и набирали воду, — рассказала «Призыву» местная жительница Вера Сергеева.

По словам представителей «Владимирводоканала», к трем часам дня проблема была устранена. И из кранов снова пошла вода.

Ранее «Призыв» сообщал, что питьевая вода в киосках подорожала. Теперь литр стоит 5 рублей. Рост тарифа составил один рубль.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»