Жители Доброго остались без воды из-за технического сбоя

Водоканал организовал подвоз воды

Сегодня утром сотни жителей микрорайона Доброе остались без воды. В зону отключения попали 14 многоквартирных домов. По информации пресс-службы «Владимирводоканала», сбой был вызван техническими проблемами. Чтобы обеспечить людей питьевой водой, организовали ее подвоз. На месте работали две специальные машины.

Сегодня утром произошла аварийная ситуация на задвижке водопроводной линии диаметром 300 мм. На месте велись работы, — пояснили «Призыву» в пресс-службе «Владимирводоканала». — О ситуации были проинформированы представители управляющих компаний. На месте был организован подвоз воды.

Воды в Добром не было несколько часов.

Вчера вечером у нас не было света, сегодня отключили воду. Хорошо, что дома у меня всегда есть канистры. Мы на Крещение набрали воды. Кроме того, из окна видела, как люди с ведрами подходили к машинам и набирали воду, — рассказала «Призыву» местная жительница Вера Сергеева.

По словам представителей «Владимирводоканала», к трем часам дня проблема была устранена. И из кранов снова пошла вода.

Ранее «Призыв» сообщал, что питьевая вода в киосках подорожала. Теперь литр стоит 5 рублей. Рост тарифа составил один рубль.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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