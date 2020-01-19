Жителей Владимирской области начали спрашивать о доходах

Вчера стартовал опрос населения на тему семейных доходов. Проводит его Владимирстат. Его специалисты обследуют 648 домашних хозяйств Владимирской области. Городскую местность представят города Владимир, Александров, Киржач, Покров, Кольчугино, Юрьев-Польский, Лакинск, ЗАТО г. Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный, Меленки, Муром и Вязники. Сельскую местность — 8 сельских населенных пунктов в различных муниципальных районах.

Опрос проведут 27 экспертов, прошедших для этого специальное обучение. У них портфели синего цвета с надписью «Росстат», там — вопросники, письменные принадлежности, справочные материалы с логотипом Росстата. Позвонив в дверь, сотрудника в обязательном порядке представится и предъявит специальное удостоверение с подписью руководителя и печатью Росстата, а также свой личный паспорт.

Участнику опроса вручат в подарок сувениры от Росстата.

В ходе опроса у людей узнают сумму и виды доходов, условия их получения. Получают ли они пенсию или социальные пособия, есть ли доходы от собственности, сколько платят налогов и других обязательных платежей. Владимирстат гарантирует конфиденциальность участников опроса. Никаких подтверждающих документов предъявлять не надо.

Аналогичное исследование в 2017 году. Сейчас уже опубликованы его итоги. В среднем сумма дохода городского жителя тогда составляла 25 тысяч, а сельского — около 18,6 тысячи рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат подготовил также интересные данные к Дню изобретателя. Увы, в технических кружках занимаются 12 тысяч детей или всего 4% от общего количества населения детского возраста.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»