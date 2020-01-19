Жителей Владимирской области начали спрашивать о доходах

Участникам опроса гарантируют конфиденциальность

Вчера стартовал опрос населения на тему семейных доходов. Проводит его Владимирстат. Его специалисты обследуют 648 домашних хозяйств Владимирской области. Городскую местность представят города Владимир, Александров, Киржач, Покров, Кольчугино, Юрьев-Польский, Лакинск, ЗАТО г. Радужный, Ковров, Гусь-Хрустальный, Меленки, Муром и Вязники. Сельскую местность — 8 сельских населенных пунктов в различных муниципальных районах.

Опрос проведут 27 экспертов, прошедших для этого специальное обучение. У них портфели синего цвета с надписью «Росстат», там — вопросники, письменные принадлежности, справочные материалы с логотипом Росстата. Позвонив в дверь, сотрудника в обязательном порядке представится и предъявит специальное удостоверение с подписью руководителя и печатью Росстата, а также свой личный паспорт.

 Участнику опроса вручат в подарок сувениры от Росстата.

В ходе опроса у людей узнают сумму и виды доходов, условия их получения. Получают ли они пенсию или социальные пособия, есть ли доходы от собственности, сколько платят налогов и других обязательных платежей. Владимирстат гарантирует конфиденциальность участников опроса. Никаких подтверждающих документов предъявлять не надо.

Аналогичное исследование в 2017 году. Сейчас уже опубликованы его итоги. В среднем сумма дохода городского жителя тогда составляла 25 тысяч, а сельского — около 18,6 тысячи рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат подготовил также интересные данные к Дню изобретателя. Увы, в технических кружках занимаются 12 тысяч детей или всего 4% от общего количества населения детского возраста.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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