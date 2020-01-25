Житель Вязников снял в небе НЛО

Житель Вязников снял в небе над родным городом неопознанный летающий объект. Красная точка, по словам очевидца, двигалась с юга на север. Что это было, сейчас можно только предполагать. Кадры с НЛО уже попали в Интернет. Пользователи социальных сетей на это отреагировали не без доли иронии. Местные жители написали в комментариях: «Прилетели все-таки».





— Я снял неизвестный объект в небе вечером 23 января. Видеокамера у меня всегда при себе. А тут небо прояснилось – я вгляделся в ночную высь. Если честно, то удивился, — пояснил «Призыву» автор видео Игорь Федотом, — Знакомый из Гороховца в 2018 году на празднование Дня города целую вереницу таких видел. Но на телефон заснять толком не получилось.

Однако исследователь аномальных явлений Дмитрий Савва не спешит говорить об инопланетном корабле в небе над Вязниками. По словам специалиста, на видео могла попасть яркая звезда или планета, подсвеченная солнцем.

— На юго-западе сейчас около 18 часов видна невысоко над горизонтом Венера. С Юго-востока до Юго-Запада весь вечер медленно движется по небосводу Сириус. Очень яркая двойная звезда, которая сильно мерцает и привлекает внимание. Если смотреть через оптику, можно принять их за какой-то мигающий объект, — пояснил Дмитрий Савва.

Есть и другие достаточно яркие объекты, которые, попав в пасмурную погоду в просвет на небосводе, могут показаться весьма эффектными и загадочными, считает исследователь аномальных явлений.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном нашли скелет загадочного существа.

Полина Тарбеева

Фото и видео Игорь Федотова