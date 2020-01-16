Житель Александрова погиб на пожаре

Пожар в многоквартирном доме Александрова унес жизнь мужчины. Возгорание в квартире на улице Терешковой произошло накануне днем. После сообщения на место незамедлительно выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. 10 человек, среди которых один ребёнок, были эвакуированы. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины, предположительно 1969 г.р. Следов ожогов на теле не было.

— Предварительная причина смерти мужчины — отравление угарным газом. Пожар мог возникнуть вследствие неосторожного обращения с огнём при курении, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По данным чрезвычайного ведомства, с начала года на пожарах уже погибли 7 человек.

Двое в Александровском районе, четверо в Камешковском районе. Ещё один случай гибели на пожаре произошёл в Муроме. Детей среди погибших нет.

Наиболее частая причина пожаров — неосторожное обращение с огнём. На втором месте – неосторожность при эксплуатации электрооборудования, на третьем – неправильная эксплуатация печного оборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в частном доме в деревне Дворики Камешковского района погибли мужчина и женщина.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области