Женщинам-предпринимателям помогут финансово

Получить льготный кредит для развития своего бизнеса на территории Владимирской области стало проще. Об этом, подводя итоги прошлого года, заявили в департаменте предпринимательства. В фонде содействия развития МСП стали выдавать более весомые суммы микрозаймов. Их максимальный объем увеличился с 3 до 5 миллионов рублей. В прошлом году было заключено более 239 договоров, выдано порядка 400 миллионов рублей. Самая низкая процентная ставка в 3%-5% предусмотрена для бизнесменов из моногородов региона, а также участников приоритетного проекта. В их числе – женщины-предприниматели.

— Если индивидуальным предпринимателем является женщина либо она имеет не менее 50% долю в деле. Среди мер государственной поддержки наибольшим спросом пользуется микрофинансирование, потому что это альтернатива банковским кредитам, только на более льготных условиях, — говорит Наталья Артемова, директор регионального Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства. – Перед выдачей микрозайма учитываются такие критерии как создание рабочих мест, официальная белая зарплата сотрудникам, увеличение налоговых платежей в бюджет. Помимо этого учитывается платежеспособность клиента, предоставление залогового имущества и целевое использование. Займы мы предоставляем строго целевые.

Жительница Владимира Дарья Ермолаева — индивидуальный предприниматель, в сфере услуг красоты трудится около 10 лет. Говорит, что привыкла развивать бизнес собственными силами. Недавно взяла кредит в банке, чтобы сделать ремонт в парикмахерской. Под 11% годовых.

— У меня помещение не в собственности, поэтому я не думаю, что мне бы дали 3%. Потом, если говорить о новичках, им выдают только сумму, а дальнейшей помощи в продвижении бизнеса нет. И человек если не реализует свой проект через полгода, не выйдет в плюс, каким образом он будет эту сумму отдавать с процентами? – задается вопросом Дарья. – Человек варится в собственном соку, даже если его обучат. Теория и практика — это разные вещи. Так у многих запал и пропадает вести свой бизнес.

А в поддержке предприниматели очень нуждаются. И не обязательно в финансовой. Например, у Дарьи свои пожелания:

– Мне не откуда брать работников. Никто не хочет работать на маленькой зарплате. Нужна поддержка в плане рекламы, чтобы помогали с продвижением. Подсказали бы, в какие СМИ лучше обращаться. В плане проверок, чтобы их поменьше было. С той же конструкцией рекламной, вывесками — помогали узаконивать это. А ещё я бы с удовольствием прошла бесплатные курсы бухгалтерии, по налоговому обложению, по финансовым вкладам.

Получить льготные кредиты могут те предприниматели, которые зарегистрированы и работают во Владимирской области, говорят в профильном департаменте. Решение по выдаче микразаймов принимает комиссия, куда входят представители власти и общественных организаций.

Ранее «Призыв» сообщал, что областные чиновники готовы проверить торговые центры Владимира на доступную среду для инвалидов.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»