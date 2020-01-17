Жена Пушкина была правнучкой владельца владимирского Бородино

Название Бородино ассоциируется с селом под Москвой, где в 1812 году произошло главное сражение Отечественной войны. Однако и у нас во Владимирской области есть два Бородино — две деревни. Одна в Суздальском районе, ничем особо не примечательная. А другая в Камешковском — та связана с известными историческими фигурами, в том числе с семьями адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина и Гончаровых — предков Натальи Николаевны Гончаровой, жены Александра Сергеевича Пушкина.

Деревня Бородино при Екатерине II, входя в состав Владимирского уезда, являлась имением дворян Сенявиных. В середине XVIII века она принадлежала помещику Богдану Григорьевичу Сенявину, женатому на Василисе Прокофьевне Радищевой. Ее брат бригадир Афанасий Прокофьевич Радищев был дедом известного писателя, поэта и философа, автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву». У четы владимирских помещиков Богдана и Василисы Сенявиных известны два отпрыска — Авраам и Андрей. Сын первого Александр Авраамович женился на своей кузине Федосье Николаевне, родным братом которой был знаменитый адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин.

Ученик и соратник адмирала Федора Ушакова, Дмитрий Сенявин многократного отличился в боях с турецким и французским флотом.

В 1807 году средиземноморская эскадра адмирала Сенявина разгромила турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях. В бою при Афоне Сенявин применил новый прием: против каждого из турецких флагманов активно действовали сразу по два линейных корабля, получивших от адмирала задачу вывести из боя адмиральские корабли неприятеля. Когда это удалось, строй турецкой эскадры был нарушен, что предопределило победу русских моряков. Разгром турецкого флота привел к полной блокаде столицы Османской империи Константинополя, что в итоге вынудило султана заключить выгодное для России перемирие.

После заключения Тильзитского мира с Наполеоном, император Александр I приказал Сенявину передать его эскадру, находившуюся тогда на рейде Лиссабона, в распоряжение французов. Однако адмирал отказался исполнить царское повеление и отдать корабли недавнему врагу. С другой стороны русские корабли намеревались захватить англичане, так как формально Россия оказалась в состоянии войны с Англией. Лишь благодаря железной выдержке Сенявина его эскадра после длительных приключений под Андреевским флагом вернулась на родину. Однако вместо заслуженной награды адмирала ждала опала за ослушание, а потом и отставка с половинной пенсией.

В течение 12 лет заслуженный адмирал оставался не у дел. Именно в эту пору он навещал сестру, в том числе проездом, в ее владимирском имении. Лишь новый император Николай I в конце 1825 года вернул прославленного флотоводца на службу, пожаловал его своим генерал-адъютантом и назначил командующим Балтийским флотом. Однако годы суровой флотской службы и переживания во время вынужденного пребывания на берегу дали себя знать: в 1831 году адмирал Сенявин скончался в 67-летнем возрасте. На его торжественных похоронах в Санкт-Петербурге почетным эскортом командовал сам царь.

В конце XIX века был броненосец «Адмирал Сенявин», а в советском ВМФ в состав Тихоокеанского флота входил крейсер «Адмирал Сенявин».

Интерес представляет еще один факт: одна из трех дочерей совладельца деревни Бородино нынешнего Камешковского района полковника Андрея Богдановича Сенявина Екатерина Андреевна, родившаяся в 1744 году, вышла замуж за секунд-майора Николая Афанасьевича Гончарова. Их правнучкой была Наталья Николаевна Гончарова — жена Александра Сергеевича Пушкина.

Причем именно Екатерина Андреевна 8 сентября 1812 года стала крестной прославившей свою фамилию Натали. Крестная будущей жены великого Пушкина умерла в 1816 году в 82-летнем возрасте.

Николай Фролов

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