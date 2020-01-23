Жалоба ООО «ВладимирЭкоПит» (г.Владимир) на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ВладимирЭкоПит» на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации питания больных для нужд ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно допустила к участию в указанном конкурсе с ограниченным участием в электронной форме заявку ИП «К…» Вместе с тем, на сайте ЕИС РФ в сфере закупок отсутствует информация о контракте, которая ИП «К…» представила в составе своей заявки на участие в указанном конкурсе в качестве подтверждения своего опыта выполнения работ, являющихся предметом закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ВладимирЭкоПит» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.