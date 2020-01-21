Жалоба ООО «Строй-Инвест» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана обоснованной, в отношении аукционной комиссии вынесено предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Строй-Инвест» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на строительство клуба в с.Порецкое, Суздальского района Владимирской области для нужд МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «Строй-Инвест» не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства по причине непредоставления документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Строй-Инвест» по доводам, изложенным в ней, обоснованной, в отношении аукционной комиссии выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.