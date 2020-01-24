Жалоба ООО «Рентген-Лаборатория» (г.Владимир) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Ювент Компани» на положения документации электронного аукциона на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, заказчик допустил необъективное описание предмета закупки по ряду параметров, чем существенно ограничил количество участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Рентген-Лаборатория» по доводам, изложенным в ней, необоснованной