Жалоба ООО «Медингоф» (г.Саратов) на положения аукционной документации признана обоснованной, в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Медингоф» на положения документации электронного аукциона на закупку лекарственных противоопухолевых препаратов ЖНВЛП для нужд ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница».

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно в аукционной документации установлено требование к дозировке лекарственного препарата 150 мг, не предусмотрев возможность поставки данного препарата в кратной дозировке и двойном количестве, а также в некратных эквивалентных дозировках.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Медингоф» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. В силу изложенного, в отношении заказчика, аукционной комиссии вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.