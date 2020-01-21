Жалоба ООО «ЕЭС-Гарант» на действия комиссии признана необоснованной. Однако, в действиях заказчика установлены нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ЕЭС-Гарант» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на «осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила первую часть заявки общества по основаниям, указанным в протоколе.

ООО «ЭЕС-Гарант» считает, что сведения о товаре, указанные им в первой части заявке соответствуют информации, указанной в паспорте на светильник.

Изучив материалы дела, заслушав мнения представителей заявителя, представителя уполномоченного органа Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «ЕЭС-Гарант» на действия комиссии необоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.