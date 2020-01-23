Жалоба ООО ЧОО «Дружина» (г.Орехово-Зуево Московской области) на положения конкурсной документации признана обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО ЧОО «Дружина» на положения документации открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране объектов Центр реабилитации ФСС РФ «Вольгинский».

По мнению заявителя, установленные заказчиком в конкурсной документации параметры по критериям оценки «Квалификация участника конкурса», «Опыт участника конкурса по оказанию услуг сопоставимого характера» сформированы под конкретного исполнителя и ограничивают количество участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО ЧОО «Дружина» по доводам, изложенным в ней, обоснованной, в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.