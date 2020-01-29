Жалоба ООО «БС ПрофСервис» на действия АО «РМ Нанотех» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «БС ПрофСервис» на действия Заказчика – АО «РМ Нанотех» при проведении торгов на право заключения договора на оказание услуг по ежедневной уборке помещений.

Заявитель считает, что заказчик необоснованно отказался заключать договор с ООО «БС ПрофСервис».

В ходе рассмотрения дела, установлено, что заказчик дополнительно запросил у ООО «БС ПрофСервис», признанного победителем, сведения и документы, которые не предусмотрены конкурсной документацией.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия решила признать ее обозванной, и выдать предписание организатору торгов об отмене протокола от 13.12.2019 г. и совершении действий, направленных на устранение выявленных нарушений с учетом принятого решения.