Жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Судогда ул. Ленина.

По мнению заявителя, в аукционной документации выбранный заказчиком метод расчета НМЦК не соответствуют положениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «АТЛАНТИКПРО» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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